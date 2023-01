Dopo la notte trascorsa a Milanello, i ragazzi di Stefano Pioli faranno ritorno a casa al termine dell’allenamento odierno per poi ritrovarsi domani per la rifinitura e la partenza per Lecce. Arrivano comunque buone notizie per il tecnico rossonero, con Divock Origi che oggi è tornato a lavorare con il resto del gruppo.