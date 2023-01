Rally Dakar 2023, risultati e classifica undicesima tappa: quarta vittoria consecutiva di Loeb

Quarto successo consecutivo per Sebastian Loeb alla Dakar. Il pilota francese della BRX, nove volte campione del mondo di rally, si è imposto anche nell’undicesimo appuntamento, 427 chilometri fra Shayabah e l’Empty Quarter Marathon, di cui 274 di speciale, precedendo di 2’16” Guerlain Chicherit e di 2’26” Mattias Ekstrom. E’ in quinta posizione il qatariota Nasser Al-Attiyah, staccato di 6’42”, ma il quinto sigillo alla Dakar non è in discussione: 1h21″4 il suo vantaggio nella classifica generale sul brasiliano Lucas Moraes (Toyota), che però vede ora minacciata la seconda posizione proprio da Loeb, staccato di 9’34”.

Tra le moto, Luciano Benavides (Husqvarna) centra il terzo successo di tappa in questa edizione davanti agli australiani Daniel Sanders (GasGas, +1’38”) e Toby Price (Ktm, +1’56”). L’americano Skyler Howes (Husqvarna), oggi quarto a 2’09”, riprende il comando per appena 28 secondi su Price mentre Kevin Benavides è terzo a 2’44”.