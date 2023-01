Tiro a volo, Coppa del Mondo: sei azzurri dello skeet a Rabat, si parte domani

Al via la prima prova di Coppa del Mondo di tiro a volo. Si parte al “Club Les Chenes e Tir et de Loisirs”, a poco più di diciotto chilometri da Rabat, dove sono iniziati gli allenamenti ufficiali. Nel pomeriggio è in programma la cerimonia di apertura alla presenza di Luciano Rossi, Presidente FITAV e Presidente ISSF, mentre domani inizierà la competizione vera e propria con i primi 50 piattelli di qualificazione (due serie da 25, ndr) dello skeet.

Per gli azzurri le prime a scendere in pedana saranno Martina Maruzzo (Fiamme Oro), Giada Longhi (Fiamme Oro) e Sara Bongini (Fiamme Oro), impegnate nella prima serie a partire dalle ore 10.00, mentre per Giancarlo Tazza (Fiamme Oro), Emanuele Fuso e Valerio Palmucci (Fiamme Oro) l’appuntamento è fissato a partire dalle 10.35. La gara proseguirà sabato 14 gennaio con altre due serie di qualificazione e terminerà domenica 15 gennaio con l’ultima serie e le finali.