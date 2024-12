Lo sfogo di Paulo Fonseca rischia di non passare inosservato. “Avevo paura di La Penna, ha condotto la partita contro di noi, non c’è rispetto” sono frasi che non vanno giù al mondo arbitrale, come riporta il Corriere della Sera: i vertici Aia, infatti, difendono l’operato di Bergamo del fischietto romano – sanzionato con lo stop per undici mesi insieme ad altri colleghi per la vicenda dei rimborsi spese gonfiati – e soprattutto chiedono – più o meno implicitamente – una squalifica per il tecnico del Milan per la sua intemerata.

Il club rossonero sta col proprio allenatore ed evidenzia una serie di errori arbitrali, ma adesso la palla passa alla Procura Figc guidata da Giuseppe Chiné, che ha già acquisito il video con l’intervista del mister portoghese e nella giornata di lunedì deciderà se procedere con il deferimento e l’apertura di un fascicolo. Nel caso, Fonseca potrebbe essere fermato per un turno.