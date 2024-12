Luca Pellegrini non sarà a disposizione di Marco Baroni per il match Napoli-Lazio. Il terzino ha infatti accusato un affaticamento muscolare e non farà parte dei convocati per la trasferta del Maradona. Altra tegola per i biancocelesti, già costretti a rinunciare allo squalificato Rovella e all’infortunato Vecino. Recuperati invece Tavares e Dia, così come sarà a disposizione Patric nonostante non sia al meglio della condizione. Aggregato per l’occasione alla squadra anche il giovane Bordon.