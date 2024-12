Dopo quasi un mese trascorso negli Stati Uniti, Sofia Goggia è finalmente pronta a tornare in pista. Nel weekend del 14-15 dicembre, la sciatrice azzurra sarà infatti impegnata sulle nevi di Beaver Creek per l’appuntamento di Coppa del Mondo. “E’ stata dura tra operazioni, fisioterapia e lavoro per rimettermi a posto, ma sono migliorata dopo giorno dopo giorno e il rientro in gara è sempre più vicino” ha dichiarato.

Non solo sci però in quest’ultimo mese per Goggia, che si è allenata con il resto della squadra a Copper Mountain ma ha anche fatto un salto a Las Vegas per il GP di Formula 1 e poi a Denver per rilassarsi. Tuttavia ora la testa è esclusivamente sul fine settimana di Beaver Creek, che la vedrà nuovamente protagonista dopo oltre 10 mesi lontana dalle piste.