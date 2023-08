Milan, Giroud: “Ottima vittoria, ma la strada è ancora lunga. Pulisic? Felice per il suo gol”

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Milan sul campo del Bologna. “Siamo molto felici della nostra prestazione, abbiamo iniziato bene la partita, siamo stati efficaci in attacco. Dopo il 2-0 abbiamo provato a gestire di più ma non è stato facile. Siamo felici di questa prima vittoria e io ancor di più per il gol di Pulisic”.

Poi ha proseguito: “Dedico il gol alla mia famiglia e a tutti i milanisti. I nuovi giocatori si sono integrati molto bene. Sappiamo l’importanza di iniziare bene la stagione. La vittoria di oggi è una buona risposta, ma il campionato sarà molto lungo”.