Liga 2023/24: il Siviglia cede ancora, l’Alaves si impone per 4-3

Ancora una sconfitta per il Siviglia, l’Alaves invece conquista la prima vittoria stagionale: termina 4-3 la sfida valevole per seconda giornata di Liga 2023/24. Sono i padroni di casa a sbloccare il risultato al settimo minuto di gioco con Rioja, l’esterno numero 11 riceve bene l’assist di Guridi e insacca un pallone imprendibile per il portiere avversario. Subito dopo, la rimonta della formazione di Mendilibar: a ripristinare il pareggio è l’autogol di Abqar, è poi la rete di Lamela però a firmare il sorpasso. Quest’ultimo però dura ben poco: Duarte insacca al 44esimo il 2-2 sul finale di prima frazione. Nella ripresa, la doppietta di Garcia non lascia scampo al Siviglia che, nonostante il gol di Mir al 97esimo, cede al Mendizorrotza.

Seconda vittoria invece per il Vallecano, termina 2-0 sul campo del Granada. Dopo un match praticamente tutto a reti inviolate, sono gli ospiti a firmare una doppia marcatura sul finale: il risultato viene sbloccato infatti al 75esimo da Garcia, è poi Ciss, cinque minuti più tardi, a riceve un passaggio e a sparare a botta sicura sul primo palo. Palla imparabile che si infila sulla destra di Ferreira. Ancora a zero punti la formazione di Lopez che firma la seconda sconfitta consecutiva.