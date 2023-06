Milan, Gazzetta: trovato l’accordo con Reijnders, Pulisic disposto a ridursi lo stipendio

L’acquisto di Ruben Loftus-Cheek al Milan sembra essere solamente il primo (o il secondo, se si considera l’arrivo di Sportiello a parametro zero) di una lunga serie. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono infatti ben avviate anche le trattative per Tijjan Reijnders e Christian Pulisic. Secondo la Rosea, i rossoneri avrebbero già l’ok del centrocampista dell’AZ Alkmaar, il quale preferisce il Milan alla Premier League. Resta da convincere il club olandese, che chiede tra i 18 e i 20 milioni.

Pulisic invece ha trovato poco spazio con il Chelsea nell’ultima stagione e approderebbe ben volentieri a Milano, sponda rossonera. Sarebbe persino disposto a tagliarsi l’ingaggio, “accontentandosi” di una cifra vicina ai 4 milioni a stagione. Non troppa neppure la distanza con il Chelsea, che vorrebbe 20 milioni mentre il Milan ne offre 15. I due club tuttavia si sono incontrati spesso negli ultimi tempi (per Loftus-Cheek, ma anche per Leao e Maignan) ed è possibile che si riesca a trovare un accordo.