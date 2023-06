Un ‘Barcellona’ nel campionato del Qatar: offerta milionaria ai blaugrana

Una proposta milionaria per prestare il nome ‘Barcellona’ ad una squadra del campionato qatariota. È questa in sostanza l’offerta avanzata alla società blaugrana dal Qatar. La notizia è stata anticipata dal programma “Tot costa”, di Catalunya Ràdio. Secondo il giornalista Adrian Sanchez, l’offerta sarebbe di oltre 100 milioni. Come spiegato in trasmissione, però, la proposta deve essere studiata dal Barça dal punto di vista legale al fine di verificare che non sia in contrasto con lo statuto del club. Nelle scorse settimane Laporta si è recato in Qatar per motivi legati alle sponsorizzazioni della società blaugrana.