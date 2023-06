Basket, Buscaglia si presenta a Pesaro: “Pronti a ripartire”

Nella Sala Mare dell’Hotel Baia Flaminia, la VL Pesaro ha presentato il suo nuovo Coach, Maurizio Buscaglia. “Vedere così tante persone a questa presentazione è davvero stimolante: è bastato poco per trovare l’accordo con la società”, ha detto il tecnico che carica l’ambiente: “Ora squadra, club e pubblico potranno vivere una stagione di grandissima intensità e partecipazione emotiva, nel segno della ripartenza – si è presentato il nuovo allenatore della Vuelle – Da domani inizieremo a pensare al roster”.

Soddisfatto il presidente Ario Costa: “Da tempo volevamo portare qui a Pesaro una grande persona e un grande allenatore come Maurizio che ci aiuterà a raggiungere obiettivi importanti – le sue parole – Ci è bastato un semplice incontro per capire la sua convinzione e determinazione nei confronti di questa nuova esperienza. Ha voglia di mettersi in discussione, a Pesaro trova una piazza davvero appassionata e calorosa”. Il direttore sportivo Stefano Cioppi ha aggiunto: “Maurizio ci ha detto che il suo grande desiderio è quello di avere un pubblico davvero intenso e caloroso come ha già avuto modo di constatare nei match disputati alla Vitrifrigo Arena da nostro avversario”.