Cagliari, Augello si presenta: “Felice di essere qui, mister Ranieri ha facilitato la scelta”

Tommaso Augello, secondo acquisto in casa Cagliari, si presentato tramite conferenza ufficiale quest’oggi. “Sono davvero felice di essere qui, ho trovato un gruppo fantastico, è stato semplice adattarmi. Quando ho saputo che mi volesse il Cagliari non ci ho pensato due volte ad accettare, anche la presenza di mister Ranieri ha facilitato la scelta. Conosco già il suo modo di dirigere la squadra, vuole una difesa compatta, ma concede anche parecchia libertà nel possesso palla ed in fase di possesso”.