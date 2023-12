Milan-Frosinone, Fedez tifoso speciale: il figlio Leone in campo con Theo Hernandez

Un tifoso speciale a San Siro per Milan-Frosinone. Si tratta di Fedez che sui canali social ha pubblicato qualche video e scatto di una giornata speciale soprattutto per il suo primogenito, Leone. Il figlio del rapper e di Chiara Ferragni ha infatti fatto il suo ‘debutto’ al ‘Meazza’ accompagnando Theo Hernandez in campo prima del fischio d’inizio.

