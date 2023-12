LIVE – Arezzo-Lucchese, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

E’ il giorno del derby toscano del Girone B di Serie C, fra Arezzo e Lucchese. Le due squadre stanno attraversando una fase interlocutoria della stagione, trovandosi rispettivamente, al dodicesimo ed al quattordicesimo posto in classifica. Vincere un derby in questi casi può significare tanto e dare una spallata importante alle ambizioni delle due squadre. Il clima sarà caldissimo fuori e dentro al campo. Sportface.it vi offrirà la diretta testuale del match, non perdendo nessun dettaglio della partita.

Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5

Arezzo-Lucchese (inizia alle 20.45)