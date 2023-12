Serie A1 Basket 2023/2024: Pistoia passa su Napoli. Reggio Emilia passeggia su Pesaro

Nel sabato della Serie A di basket, sono due i risultati che arrivano e che la giornata ci ha lasciato: Pistoia al termine di una partita abbastanza equilibrata passa su Napoli, mentre Reggio Emilia annienta Pesaro.

Nella prima gara in questione, il match fra Pistoia e Napoli si attendeva essere equilibrato e cosi è stato. I padroni di casa sono sempre stati in vantaggio nei primi due quarti, ma Napoli all’inizio del terzo quarto è uscito fuori, arrivando fino alla parità e a qualche minuto in cui la formazione campana è andata direttamente avanti. Un grande avvio di quarto quarto da parte di Della Rosa che ha riportato subito Pistoia sulla retta via, dando la spallata difatti decisiva al match. Nonostante un ritorno ulteriore da parte di Napoli, il vantaggio di 6 è stato conservato da parte della compagine di casa che si porta a casa punti importanti in classifica.

Nell’altro match Reggio Emilia ha condotto dall’inizio alla fine il match contro un Pesaro troppo sottotono. Reggio va avanti subito e nei primi due quarti dà la spallata decisiva al match potendo contare sulle grandi prestazioni da parte di Galloway e Vitali che portano subito a più venti la compagine casalinga. Nel secondo tempo i padroni di casa amministrano e nel quarto quarto arrivano anche ad eguagliare e a superare la tripla cifra con il canestro di Vitali val il 101-68 definitivo.