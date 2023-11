Milan-Frosinone, Di Francesco: “Dobbiamo invertire il trend in trasferta”

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato la sfida del ‘Meazza’ contro il Milan di Stefano Pioli. Queste le sue parole: “Entrambe proveremo a vincere, si parte sempre col presupposto di vincere la partita. Gelli, Mazzitelli e Brescianini si sono allenati a parte, non ho ancora deciso se convocarli oppure no. Marchizza è ‘out’ per un po’, Lirola proveremo a recuperarlo per il Torino. Non dobbiamo farci condizionare dallo scarso rendimento fuori casa, dobbiamo invertire il ‘trend’. Nelle gare in trasferta dobbiamo alzare l’attenzione ed essere più concreti. Garritano è un’arma importante, è un giocatore molto duttile che può ricoprire più ruoli. Penso che continuiamo a mostrare grande maturità, dobbiamo ancora migliorare nella gestione della partita e trovare soluzioni diverse per fare male agli avversari ed essere meno prevedibili possibili”.

E ancora: “Noi allenatori siamo costantemente sotto esame. Non so se Pioli sia in discussione, ma in questi casi una mano te la può dare la società. Il doppio impegno può pesare se i calciatori non sono abituati, il Milan è abituato e non ho dubbi che farà una grande partita lasciandosi anche alle spalle la delusione della sconfitta in Champions League ed avrá voglia di riscattarsi. Sono anche convinto che i tifosi sosterranno la squadra creando un clima bollente. Al gol di Monterisi contro il Genoa mi è venuto da esultare istintivamente, ho creduto fino all’ultimo che potevamo vincerla”.