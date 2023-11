West Ham, apre ‘pop-up’ bar in sostegno delle persone Lgbtq+

Il West Ham ha inaugurato il ‘pop-up’ bar in stretta collaborazione con il gruppo di tifosi ‘Pride of Irons’, uno dei tanti gruppi di fan lesbiche, gay, bisessuali, trans e queer della Premier League, per celebrare i 10 anni della campagna del gruppo di ‘lobby Stonewall’, concepita per mostrare sostegno a tutte le persone Lgbtq+ nel calcio e negli altri ambiti sportivi e non. Il tema di quest’anno “Allacciati per mantenerlo al passo”, che si svolgerà dal 2 al 7 dicembre, si concentra sull’impegno costante volto a garantire che il calcio inglese sia inclusivo e accogliente per tutti.

Il difensore del West Ham Aaron Cresswell ha sottolineato l'”enorme” importanza che i club continuino a sostenere la campagna Lgbtq+Rainbow, dichiarando all’agenzia di stampa PA: “Per noi è un piacere continuare a sostenere questa iniziativa, continuiamo a mostrare il nostro sostegno a riguardo. Per me è positivo che io personalmente e il mio club siamo coinvolti, mi auguro possa continuare a lungo. Il club fa tante cose buone per la comunità, al West Ham ti senti il benvenuto qualunque sia il tuo orientamento sessuale. Il supporto per Lgbtq+ sta diventando massiccio, ogni anno diventa sempre più forte. Il West Ham supporta chiunque”.

Jo Bailey, copresidente del ‘Pride of Irons’, ha lodato gli sforzi del club inglese nel creare visibilità e il loro lavoro dietro le quinte: “Il club ha sempre sostenuto Rainbow Laces, che crea visibilità. È sempre stato fondamentale. Riceviamo molti messaggi di persone che si trovano in una situazione difficile e temono di uscire allo scoperto per la paura di perdere tutto. Per loro sapere che il club li sostiene è importantissimo, tutti questi gesti significano tantissimo“.