Didier Deschamps: “Il Psg è tra le candidate a vincere la Champions”

“Ci sono 6 o 7 club che hanno la legittima ambizione di vincere la Champions League. Se il PSG può vincere? La stagione è ancora lunga. C’è ovviamente il campionato che fa da filo conduttore, anche se l’avvio in termini di punti è stato meno buono rispetto a quanto fatto negli anni precedenti. Il calendario è fitto, bisogna fare bene nella fase a gironi e poi il sorteggio può essere importante. Ma resta un’armata candidata alla vittoria”. Lo ha detto il Ct della Francia, Didier Deschamps in un’intervista a BeIn Sports, a proposito del cammino dei parigini nel torneo principale del calcio europeo. Zaire-Emery, stellina del Psg, è attualmente infortunato, ma Deschamps lo aspetta: “Se sarà in Germania? Altamente probabile”, dice sull’Europeo del 2024. E sui talenti a disposizione: “Ho la fortuna di avere a disposizione tanti giocatori di altissimo livello. A me piace lavorare con i giovani, non è la data di nascita a farmi cambiare idea su una convocazione. Oggi sono già pronti visto che sono nei club più grandi”, dice.