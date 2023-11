Cagliari, Ranieri: “La gara con il Monza è da prendere con le molle, speriamo di fare punti”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, è intervenuto in vista del match di Serie A contro il Monza, in programma domenica 26 novembre: “Speriamo di fare punti perché ne abbiamo bisogno per la classifica. Inizialmente abbiamo commesso alcuni errori che ci sono costati caro: dobbiamo farne tesoro ed evitare di ripeterli ora che siamo più rodati. E’ fondamentale restare con le antenne ben aperte per non compromettere gare che potremmo giocarci meglio“.

“Il Monza è una signora squadra, con grande qualità, che sa come muoversi e far male alle avversarie. Si tratta di una gara da prendere con le molle perché affronteremo una squadra diversa da tutte le altre – ha aggiunto Ranieri, per poi fare il punto sugli infortunati – Per Nandez ancora personalizzato, mentre Oristanio dovrebbe esserci domenica“. Infine, sui nazionali: “Quando ci sono interruzioni per la nazionale sono problematiche per tutti. Dovremo fare di necessità virtù e vedere chi sarà a disposizione dal 1′ o a gara in corso. Lapadula? E’ un bene che abbia giocato, la caviglia ha risposto bene: ora valuterò“.