Empoli-Cittadella, Zanetti: “Mi aspetto uno step nella consapevolezza, onoreremo l’impegno”

Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, alla vigilia della gara contro il Cittadella valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa: “Onoreremo l’impegno. Che ci servirà anche come preparazione per il campionato ormai alle porte. Affrontiamo una squadra, che se non giochi con la mentalità giusta, ti mette di sicuro in difficoltà. Mi aspetto uno step da parte della squadra nella consapevolezza di come affrontare la partita di domani. Deve essere sì di preparazione, ma è di fatto la prima nostra uscita ufficiale davanti la nostra gente e ci tengo a fare bene”.

Sull’arrivo di Giuseppe Pezzella e il ruolo di Liberato Cacace: “Pezzella mi ha molto impressionato. Si è presentato bene, è molto motivato. Scorso anno ha avuto una stagione travagliata, ma è venuto qui con le motivazioni che cercavamo. Non è, come caratteristiche il giocatore che era Parisi, ma ha altre e diverse caratteristiche, anche meglio: ha più fisicità, poi continuità di cross. Su Cacace puntiamo molto. Però con lui e con Pezzella sono stato chiaro: si giocano un posto. E vogliamo creare competitività di alto livello su quel ruolo, che sappiamo essere un ruolo delicato. Cacace non è più un rincalzo obbligato. Questo’ anno ha una responsabilità in più e con il lavoro potrà dimostrare suo valore”.

“Sono spettatore del mercato, non sono io a decidere. Io spero che Baldanzi rimanga. Ma se va via, bisognerà ovviamente rimpiazzarlo con un giocatore altrettanto importante. Io non mi lamento: mi piace lavorare. E tirare fuori il massimo dal materiale che ho. Abbiamo due buchi sulla corsia di destra, da tappare. La squadra sarà completata per come vogliamo, gli obiettivi prefissati sono arrivati tutti”, ha concluso Zanetti.