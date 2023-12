Milan: ecatombe infortuni e Pioli in bilico, idea Conte per giugno

Periodo di grande difficoltà per il Milan. I rossoneri sembravano essere usciti dagli infiniti infortuni che hanno tormentato il Diavolo nell’ultimo periodo. Il ritorno a una difesa a quattro con quattro difensori nel loro ruolo ideale è durato meno di 90 minuti. Contro la Salernitana Kjaer è uscito per un giramento di testa e, soprattutto, Tomori ha alzato bandiera bianca a causa di un problema muscolare al flessore. “Pioli sul filo, Conte sullo sfondo” titola la Gazzetta dello Sport. I rossoneri sono furiosi per i 30 infortuni e per la mancanza di risultati che sta mettendoin dubbio il piazzamento europeo del Milan. La panchina di Pioli traballa, ma l’opzione Conte sembra essere buona solo per giugno. Quindi, al momento, fiducia a Pioli almeno fino a fine stagione. Nella speranza di rivedere quel Milan che nemmeno due anni fa vinse il 19° Scudetto.