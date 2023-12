Boxe: a Riyad Joshua batte Wallin e Parker vince con Wilder

Nel più grande appuntamento di boxe del 2023, il giorno del giudizio, il ring di Riyad si costella di campioni dentro e fuori, vedi Cristiano Ronaldo dal campo. Si gioca per accedere alle semifinali del mondiale di pesi massimi, in programma il 17 febbraio con finale il 7 marzo sempre in Arabia Saudita. Il britannico Anthony Joshua batte per ko tecnico al 5° round lo svedese Otto Wallin nel suo quarto di finale e il neozelandese Joseph Parker domina ai punti l’americano Deontay Wilder. I due si affronteranno nella semifinale di Riyad del 17 febbraio. Dall’altra parte del tabellone sarà sfida tra il campione Wbc Tyson Fury e il campione Wba, Ibf, Wbo, Ibo Oleksandr Usyk.