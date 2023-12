Genoa-Juventus, Rocchi: “Mani di Bani era rigore, manca un rosso per Malinovskyi”

Nel post partita di Roma-Napoli, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è intervenuto a Dazn con l’ormai consueta analisi degli episodi di moviola più dibattuti dello scorso weekend di Serie A. La partita in questione è Genoa-Juventus 1-1. Due gli episodi dubbi. Il primo è il tocco di braccio di Bani con rigore non assegnato da Massa, il secondo è un mancato cartellino rosso per una brutta entrata di Malinovskyi su Yildiz. “Su Bani non è un errore al 100%, ma è più rigore che no. L’interpretazione è diventata soggettiva. Il fallo di mano è la cosa più difficile da giudicare per gli arbitri. Nel caso di Bani per me è rigore sempre. Manca anche il rosso a Malinovskyi. Massa non ha percepito l’entità del fallo e ha preferito dare il giallo. Bisogna essere sempre severi su questi interventi. La tutela dei calciatori viene prima di tutto”, l’analisi di Rocchi.