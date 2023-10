Wta Finals Cancun 2023: programma, orari e ordine di gioco di martedì 31 ottobre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle Wta Finals 2023 di Cancun per la giornata di martedì 31 ottobre. Si parte alle ore 20:30 italiane con un match di doppio, poi alle 23:00 i due singolari uno di seguito all’altro. Le prime a scendere in campo saranno Sabalenka e Pegula, ovvero le due vincitrici della prima giornata, mentre a seguire Rybakina e Sakkari si contenderanno una vittoria per restare in corsaper le semifinali.

PROGRAMMAZIONE WTA FINALS MARTEDI’ 31 OTTOBRE

Ore 20:30 italiane – (4) Krejcikova/Siniakova vs (6) Siegemund/Zvonareva

Ore 23:00 italiane – (1) Sabalenka vs (5) Pegula

a seguire – (4) Rybakina vs (8) Pegula

a seguire – (2) Hunter/Mertens vs (8) Perez/Melichar-Martinez