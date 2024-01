Milan, contrattura per Bennacer: l’algerino salta il Bologna

Ancora problemi fisici per Ismail Bennacer, non al meglio nemmeno durante la Coppa d’Africa che ha visto la sua Algeria eliminata alla fase a gironi. Il centrocampista, rientrato così a Milanello, ha riportato in queste ore una contrattura come riferito da Sky Sport. Per questo motivo Bennacer non sarà a disposizione di Pioli in occasione del match contro il Bologna in programma sabato sera a San Siro.