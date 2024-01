Cile, Gareca è il nuovo ct: obiettivo rimonta nelle qualificazioni ai Mondiali

Il Cile ha annunciato la nomina di Ricardo Alberto Gareca in qualità di nuovo commissario tecnico della nazionale. Il classe 1958 è stato ufficializzato dalla federazione cilena, che ha anche spiegato come il nuovo ct ricoprirà il ruolo fino al termine delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali. Inoltre, in caso di accesso alla Coppa del Mondo Gareca potrà rimanere in carica e allenare la “Roja”. Un’impresa che appare tutt’altro che banale o scontata, visto che il Cile nelle prime sei partite di qualificazione ha raccolto appena cinque punti complessivi.