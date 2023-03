Milan, consegnato il premio Manlio Scopigno a Pioli: “Un riconoscimento anche all’uomo”

È stato consegnato a Stefano Pioli il premio Manlio Scopigno quale miglior allenatore di Serie A per la stagione 2021/2022. Il tecnico del Milan è stato premiato oggi a Milanello dal presidente dell’ASD Scopigno Cup Fabrizio Formichetti, ricevendo anche il gagliardetto della Città di Rieti. Oltre allo scudetto vinto con il Milan Pioli ha ricevuto questo riconoscimento anche per “una carriera improntata sulla lealtà e il massimo rispetto dei più alti valori sportivi. Una carriera iniziata da lontano con la splendida squadra Allievi del Bologna, dove vinse lo scudetto, e con tappe felici ma anche durissime come quella a Firenze, dove il suo ruolo e la sua umanità furono fondamentali per la gestione della drammatica morte di Astori. Un premio non solo al professionista ma anche all’uomo” si legge nella motivazione.