Bayern Monaco, Kimmich su Nagelsmann: “Un allenatore eccezionale”

Bufera, sicuramente poco attesa, in casa Bayern Monaco. Nella serata di giovedì 23 marzo la società bavarese hanno deciso di ufficializzare l’esonero di Julian Nagelsmann che abbandonato dunque il club dopo nemmeno un anno. Un polverone è stato, che ha lasciato di stucco anche i giocatori. Di questo ne è esempio Joshua Kimmich, che dal ritiro della nazionale tedesca che domani affronterà il Perù in amichevole, non ha nascosto una certa sorpresa sulla vicenda.

Queste le parole di Kimmich su Nagelsmann: “Posso solo dire che Julian Nagelsmann è un allenatore eccezionale. Ho avuto tanti allenatori, tanti allenatori top, eppure posso dire che Nagelsmann è nella top 3 dei tecnici che mi hanno allenato. Per come stanno le cose al momento, potete capire che non posso dire altro“. Al posto dell’ex allenatore del Lipsia in Baviera arriverà Thomas Tuchel.