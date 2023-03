CDM Sciabola, otto azzurri a Budapest: Samele costretto al riposo

Saranno otto gli sciabolatori Azzurri protagonisti domani a Budapest per la prima giornata della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Per l’Italia del ct Nicola Zanotti erano già ammessi alla giornata clou della gara individuale il numero 3 del seeding Luca Curatoli e il vincitore dell’ultimo Trofeo Luxardo di Padova, Michele Gallo . Il primo a “raggiungere” i due compagni nel gruppo d’élite è stato Riccardo Nuccio , dopo aver svolto un’ottima fase a gironi. A seguire, attraverso gli assalti ad eliminazione diretta, hanno staccato l’ambito pass anche D ario Cavaliere, Luca Fioretto, Mattia Rea, Pietro Torre e Giovanni Repetti.

Indisponile e costretto al forfait alla vigilia, Leonardo Dreossi. Domenica invece la prova del circuito si chiuderà con la competizione a squadre in cui si presenteranno Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri. Rimasto in Italia Gigi Samele a scopo precauzionale. “Il dolore alla schiena sta fortunatamente rientrando ed è tollerabile, ma con una condizione fisica non ottimale abbiamo preferito non rischiare, a fronte della qualifica olimpica che inizierà tra poche settimane. Faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi che si batteranno e si faranno valere. Dolori ed infortuni nello sport vanno accettati e affrontati sempre col sorriso e con entusiasmo”, ha dichiarato.