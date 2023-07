Basket, Olimpia Milano dà il via alla campagna abbonamenti “tecnologica”

L’Olimpia Milano ha comunicato di aver introdotto una novità all’interno della campagna abbonamenti scattata la scorsa settimana. I campioni d’Italia di basket in carica si avvarranno del servizio YourSeats360, che supporterà non solo la vendita degli abbonamenti ma anche quella dei biglietti dei singoli match della nuova stagione. Questa tecnologia faciliterà la scelta dei tifosi per il posto, grazie alla tecnologia targata NSA GROUP con la quale poter navigare nel Mediolanum Forum di Assago, dagli spalti alle sale hospitality. In questo modo, sarà più semplice scegliere il proprio posto, con la visione completa del campo dal gioco grazie al 3D seating map.