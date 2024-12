Giorgio Furlani prepara il colpo dalla Ligue 1: il Milan è pronto a chiudere per il giovane talento del Monaco.

È un momento alquanto complicato per il Milan. Ad accendere sempre più gli animi, incrinando ulteriormente i rapporti tra società e tifosi, ci hanno pensato le ultime uscite mediatiche dei vari Cardinale, Furlani e Moncada, dichiarazioni che la piazza non ha accolto bene. La squadra di mister Paulo Fonseca versa in delle condizioni critiche e lo dimostra in maniera lampante l’attuale classifica di Serie A. I rossoneri sono attualmente ottavi con 26 punti, a -8 dall’ultimo poso disponibile per la Champions League e addirittura a -14 dalla vetta della classifica. Come se non bastasse, la situazione si è fatta ancor più complessa con le diverse defezioni eccellenti che stanno mettendo a dura prova Paulo Fonseca.

La finestra invernale di calciomercato si avvicina ed il Milan sta facendo percepire di essere più che propenso ad attuare qualche operazione in entrata. La dirigenza, che continua a riporre piena fiducia in Fonseca, vuole correre in aiuto del tecnico portoghese intervenendo con decisione sul mercato di gennaio. La società lombarda si starebbe preparando a qualche cambiamento sostanziale a gennaio, con l’obiettivo di risollevare le sorti della squadra. In virtù dalla campagna riparazione, il Milan avrebbe inserito nell’elenco una serie di nomi interessanti, specialmente in prospettiva. Tra i profili che recentemente stanno orbitando in casa rossonero, ci sarebbe anche Maghnes Akliouche.

Il Milan punta gli occhi in Francia: il gioiello del Monaco ha stregato i rossoneri

Maghnes Akliouche sarebbe uno degli ultimissimi nomi finiti nell’elenco di mercato del club rossonero. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la società rossonera sarebbe rimasta piacevolmente impressionata dalle qualità tattiche e tecniche del giovane calciatore di proprietà del Monaco. A spingere il Milan verso questa direzione sarebbe stato un aspetto in particolare.

Quando manca all’appello uno tra Pulisic e Leao, la squadra di mister Paulo Fonseca mette in evidenza delle serie difficoltà in fase offensiva, questo perché Chukwueze e Okafor risultano spesso e volentieri poco incisivi in qualità di alternative. Considerati i pesanti infortuni, prestazioni non degne del prestigio del Milan e degli evidenti limiti tecnici di alcuni giocatori, il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada si starebbe preparando a sfruttare al meglio la prossima finestra di mercato per mettere nelle mani di Paulo Fonseca dei nuovi innesti di livello.

Il Milan ci prova: serve un’offerta importante

Tra i tanti nomi finiti sotto l’occhio vigile del Milan, ci sarebbe anche il promettente Maghnes Akliouche. Il calciatore classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Principato, sta attirando l’attenzione per le sue ottime capacità in velocità e le sue importanti doti tecniche. Caratteristiche che avrebbero suscitato un certo interesse nel Milan. In questa prima parte di stagione, il giovane talento francese del Monaco ha messo a referto 4 gol e 5 assist in 22 presenze.

Maghnes Akliouche, in scadenza di contratto nel 2028, sta mostrando di avere degli impressionanti margini di crescita ed il Milan l’avrebbe notato. Al momento, per ingaggiare il calciatore del Monaco servirebbe una cifra che vada oltre i 30 milioni di euro. Nonostante l’importante somma, il Milan avrebbe intenzione di fare un tentativo nella finestra invernale di mercato, anche se tutto sembra essere dipendere dalla partenza o meno di Samuel Chukwueze a gennaio. Nel caso in cui l’operazione dovesse prendere piede, il giovane francese di fatto andrebbe ad occupare il posto dell’attaccante nigeriano.

Non solo Akliouche, il Milan osserva anche l’ala dello Stoccarda

Oltre a mostrare interesse nei confronti di Maghnes Akliouche, il Milan starebbe facendo un pensiero anche per Jamie Leweling. Si tratta di un’ala sinistra di proprietà dello Stoccarda. Il calciatore classe 2001 ha delle caratteristiche differenti rispetto al talento del Monaco. Il giocatore tedesco ha nelle sue corde il dribbling e un’ottima precisione di tiro. In questa prima parte di stagione, Jamie Leweling ha collezionato 1 gol e 2 assist in 15 presenze. L’ala dello Stoccarda, con il contratto in scadenza fino al 2029, è valutato intorno ai 20/25 milioni di euro.