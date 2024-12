“Darò tutto per la salvezza. Ho visto una squadra triste, ma con la voglia di ripartire già da Parma dove l’obiettivo è il risultato. Ero allo stadio di Verona quando il Monza ha fatto l’unica vittoria. Sono convinto che qui a Monza centrerò l’obiettivo. C’è molto da lavorare, ma il gruppo c’è. Sul modulo ho in mente qualcosa, sto ancora analizzando quanto può mettere in difficolta il Parma. Porterò la mia esperienza che ho ricevuto da tanti allenatori. In queste prime ore di allenamento, con una squadra che negli ultimi due anni ha navigato ad alti livelli, penso che sarà sufficiente toccare alcune corde per ottenere dei risultati. Lavorare in questo club è un grande onore. A Parma ci saranno 500 tifosi monzesi, noi cercheremo di dare il massimo per loro. Sarà una gara difficile, sono sicuro che faremo una grande partita. Il Parma è una squadra forte che non attraversa un buon momento”. Così si è presentato, in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida subito delicata contro il Parma, il nuovo allenatore del Monza Salvatore Bocchetti. Il tecnico, reduce dall’esperienza positiva sulla panchina del Verona, arriva in sostituzione dell’esonerato Alessandro Nesta. Ha parlato anche il direttore sportivo del Monza, Mauro Bianchessi, seduto accanto a Bocchetti in conferenza: “Questa squadra non merita l’ultimo posto, l’unico obiettivo è la salvezza. Lasciare Nesta non è stato facile, anche perché Galliani ha un rapporto ultra decennale con lui, ma dobbiamo cambiare strada. Questa formazione non è da ultimo posto. Bocchetti trova un gruppo di giocatori uniti, bravi, ci vuole una scintilla per fare ripartire questa squadra. Voglio ringraziare Alessandro Nesta che ci ha messo il cuore, ma il calcio purtroppo è questo“, il suo commento.

La situazione di classifica e i prossimi impegni del Monza

Brianzoli che, come già detto, saranno a Parma sabato alle 15.00 in un delicato scontro salvezza. La situazione di classifica vede il Monza ultimo con 10 punti e 5 lunghezze da recuperare sul Verona, ad oggi salvo. C’è grande equilibrio nella parte destra con il Genoa 13° ma a soli 16 punti e il Venezia 19° con 13. Ad aprire il 2025 un altro scontro piuttosto teso con la prima in casa di Bocchetti contro il Cagliari (5 gennaio alle 12.30). Il mese di gennaio sarà già decisivo per il campionato dei brianzoli, che avranno anche gli scontri diretti con Genoa (27 gennaio) e Verona (1 febbraio) oltre alle sfide con Fiorentina (13 gennaio) e Bologna (18 gennaio). In attesa anche dei rientri degli infortunati Pessina (fine gennaio), Djuric e Maldini, che dovrebbero essere a disposizione se non per Parma molto probabilmente per il Cagliari.