Una Virtus GvM Roma in gran forma si è goduta il Natale al terzo posto nel girone B e – dopo aver conquistato nove vittorie negli ultimi dieci match disputati – prova a chiudere bene il suo 2024. Reduce dai due successi consecutivi contro Luiss Roma e Sant’Antimo, la squadra della capitale è attesa dalla sfida in programma sabato 28 dicembre alle ore 20 contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia. Un big match d’alta classifica per la squadra di Alessandro Tonolli, che negli ultimi due mesi è stata sconfitta solo dalla capolista (e imbattuta) Roseto. E rispondono presenti i tifosi della Virtus, pronti a riempire l’impianto di viale Tiziano che in questa stagione ha regalato sempre un’atmosfera da tutto esaurito.

LE PAROLE DI TONOLLI

Soddisfatto, ma già proiettato verso il prossimo giro di boa, Alessandro Tonolli: “Sarà comunque fondamentale – spiega il coach – cercare di migliorare per chiudere al meglio il girone di andata contro Ruvo di Puglia e Latina. Per salutare al meglio questo 2024 abbiamo bisogno di tutti i nostri tifosi sabato prossimo al Palazzetto”.