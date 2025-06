È arrivato l’annuncio di Fabrizio Romano: Gennaro Gattuso sarà il nuovo ct dell’Italia.

A meno di nuovi, e a questo punto ancor più clamorosi, colpi di scena, l’Italia ha il suo nuovo commissario tecnico. Si tratta di Gennaro Gattuso che prende il posto dell’esautorato Luciano Spalletti. Il tecnico toscano e la Figc, avevano deciso di interrompere i loro rapporti il giorno seguente, sabato scorso, alla sconfitta per 3-0 contro la Norvegia.

Un risultato che ha reso complicata, e non poco, la qualificazione della Nazionale al Mondiale del 2026 senza dover passare per i playoff. Nonostante ciò, l’ex allenatore del Napoli è stato ugualmente in panchina nella gara successiva contro la Moldova, vinta 2-0, nonostante l’addio comunicato pubblicamente il giorno precedente.

Gattuso sarà il nuovo ct dell’Italia: Gravina ha deciso

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, Gennaro Gattuso sarà il nuovo commissario tecnico dell’Italia. Il tecnico calabrese, reduce dall’esperienza in Croazia all’Hajduk Spalato, prende il posto di Luciano Spalletti.

A confermare la decisione di affidare la guida della Nazionale al centrocampista campione del mondo con gli azzurri nel 2006, è stato anche il direttore sportivo dell’Italia Gianluigi Buffon alla Rai: “Mancano gli ultimi dettagli. Alla fine abbiamo fatto la migliore scelta possibile”. Manca dunque solamente l’annuncio e Rino Gattuso sarà ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale.