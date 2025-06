George Russell ha fatto registrare il primo tempo nelle qualifiche del GP del Canada: le posizioni di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Si sono da poco concluse le emozionanti qualifiche del GP del Canada. Differentemente da quanto accaduto nello scorso in Spagna, oltreoceano non c’è stato il dominio delle McLaren. A firmare il primo tempo, è stato un sorprendente George Russell in 1:10.899. Alle sue spalle, partirà Max Verstappen, 160 i millesimi di distacco rimediati dal pilota britannico.

Dopo una buona terza sessione di prove libere e un buon livello nelle Q1 e Q2, nella manche decisiva sono calate le prestazioni delle Ferrari. Lewis Hamilton ha fatto registrare il quinto tempo mentre Charles Leclerc, complice un errore all’inizio dell’ultimo giro dopo aver fatto registrare un fucsia al primo settore, partirà dall’ottava casella.

GP Canada, le qualifiche: Russell in pole, i risultati

A un anno di distanza, non cambia la prima fila del GP del Canada: Russell, che ha fatto registrare il miglior tempo con le gomme medium, e Verstappen, anche lui miglior tempo con le gomme gialle, scatteranno davanti a tutti. Dal terzo posto, partirà Oscar Piastri e al suo fianco ci sarà Andrea Kimi Antonelli.

La terza fila è composta dagli ultra quarantenni Lewis Hamilton, a 627 millesimi di distacco dal suo ex compagno di squadra, e Fernando Alonso. In quarta, scatteranno invece i due deludenti di giornata: Lando Norris, che paga 0.726 di distacco dal suo connazionale e 505 millesimi dal suo compagno di squadra, e Charles Leclerc. Chiudono la top ten, Alexander Albon e Isack Hadjar.