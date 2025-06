L’Italia batte la Slovacchia nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europeo U21 e vola ai quarti di finale.

L’Italia U21 di Nunziata nella seconda giornata della fase a gironi ripete il risultato della prima giornata (1-0 contro la Romania) e batte la Slovacchia. All’esordio, era stato decisivo il gol di Tommaso Baldanzi al 25′, mentre questa sera è stata determinante la segnatura di Cesare Casadei al 7′.

Con il successo di questa sera, gli azzurrini – così come la Spagna – hanno strappato il pass per i quarti di finale. Le due nazionali, al momento a pari punti e pari differenza reti ma con gli iberici che hanno realizzato più gol, si sfideranno martedì sera alle 21:00 nell’ultima partita della fase a gironi per determinare chi si classificherà al primo posto.

Europeo U21, l’Italia ai quarti di finale: chi potrebbe sfidare, le combinazioni

Martedì sera, l’Italia U21 giocherà la partita che determinerà il suo piazzamento in classifica. In caso di successo, gli azzurrini – inseriti nel gruppo A – sarebbero primi e affronterebbero la seconda classificata del gruppo C (composto da Portogallo, Francia, Georgia e Polonia: al momento Portogallo e Georgia – che si sfideranno all’ultima giornata – sono in testa a pari punti – 4 -, segue la Francia con due mentre la Polonia è ferma a zero e quindi eliminata).

Allo stato attuale delle cose, gli azzurrini – secondi – affronterebbero i lusitani – primi – il prossimo sabato sera alle ore 21:00. Per avere il quadro definitivo, bisognerà però attendere il triplice fischio della sfida dell’Italia contro la Spagna di martedì sera.