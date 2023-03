Milan, Cassano su Leao: “Ha giocato bene solo quattro mesi, non ha la qualità del campione”

Antonio Cassano ha commentato alla Bobo Tv la prestazione di Leao contro il Tottenham: “Io continuo a dirlo, in queste partite fanno la differenza fenomeni come Kakà, Rui Costa, Shevchenko, Crespo. Leao in Italia ha fatto quattro mesi buoni e ora sta facendo fatica. Se ha problemi in Serie A figuriamoci in Champions League. Qualitativamente lui deve giocare solo largo a sinistra, dove può giocare uno contro uno a tutto campo. Fa fatica se incontra un difensore fisico e veloce perché non ha la qualità e la visione per servire o imbucare un compagno. E’ strano che faccia problemi sul rinnovo. O ha trovato una squadra e pensa di prendere 10/15 milioni, perché 7 milioni da rifiutare sono una follia per un giocatore come lui. Per me non ha la stoffa del campione. Se va in una squadra forte, guadagnerà di più ma giocherà molto poco e non farà la differenza”.