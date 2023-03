Berrettini-Daniel stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Matteo Berrettini se la vedrà contro Taro Daniel nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). Il romano, testa di serie numero venti nel deserto californiano, ha potuto beneficiare di un bye all’esordio. Il giapponese, invece, ha già disputato ben tre partite. Dopo aver superato le qualificazioni, infatti, al primo turno ha sconfitto abbastanza agevolmente il solido spagnolo Roberto Carballes Baena. A partire largamente favorito sarà il campione azzurro secondo le quote dei bookmakers. Il bilancio dei precedenti sorride a Berrettini, che si trova in vantaggio per 3-1.

Il nipponico, tuttavia, in più di un’occasione ha dimostrato di possedere le armi per mettere i bastoni tra le ruote nel gioco dell’italiano. Berrettini è reduce dal quarto di finale di Acapulco, dove all’inizio del secondo set contro il danese Holger Rune si è dovuto ritirare per un problema fisico. La speranza, naturalmente, è che tutto possa essersi risolto in vista di quest’importante esordio sul cemento statunitense. In palio c’è un terzo turno contro uno tra il qualificato taiwanese Tung-Lin Wu oppure il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero dieci e protagonista di un inizio di stagione da incorniciare.

Berrettini e Daniel scenderanno in campo nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo. I due giocatori sono programmati come quarto match di giornata sullo Stadium 3 con inizio fissato non prima delle ore 02:00 italiane (le 17:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la partita di secondo turno tra Berrettini e Daniel garantendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine dell’incontro.