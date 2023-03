Inter, i tifosi sotto curva dopo il ko al Picco: “Tirate fuori i co…..” 

Una prestazione criticata dai tifosi nerazzurri quella di oggi contro lo Spezia. Ormai la pazienza dei supporter dell’Inter sembra arrivata agli apici, visti i tanti punti persi in sfide accessibili e da dover assolutamente portare a casa. “Tirate fuori i co…..” hanno urlato sotto la curva del settore ospite ai propri giocatori. Lukaku, Dimarco, Calhanoglu, Handanovic e Onana erano i più vicini ai supporter che urlavano la loro rabbia. I cinque hanno ascoltato come gli altri compagni, un paio di passi più indietro, prima di rientrare negli spogliatoi. Tutti delusi da un pessimo rendimento in trasferta segnato da ben 6 sconfitte, numeri preoccupanti in vista del match di ritorno a Porto e da un’instabile seconda posizione in campionato.