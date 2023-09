Milan, Cardinale al Corriere della Sera: “Siamo uno dei top club in Europa, buone sensazioni per lo stadio”

Gerry Cardinale ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera la scelta di comprare le quote del Milan: “Penso sia uno del 4-5 top club in Europa. Siamo qui grazie a quello che hanno fatto i nostri predecessori, Silvio Berlusconi, Gianni Rivera prima di lui, Sacchi, Baresi, Maldini. Red Bird è a capo al 100% del Milan e ha messo a disposizione 600 milioni di capitale. Per me era necessaria la continuità con Elliott e ho scelto un finanziamento di 550 milioni divisi in tre anni. Così siamo riusciti a partire forte con il rinnovamento della società e delle strutture. Per quanto riguarda lo stadio abbiamo il benestare del Comune di San Donato e della Regione. Lo stadio sorgerà a dieci minuti di metro dal Duomo e ospiterà anche altri eventi come concerti. Sono deluso per il fallimento del progetto a La Maura, che sarebbe stato i’impianto con più verde al mondo con solo il 15% di area di cemento“.