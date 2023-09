Psg: stasera al Parco dei Principi il saluto del club a Verratti

Il Paris Saint Germain e il Parco dei Principi renderanno stasera omaggio a Marco Verratti, prima della partita di Ligue 1 contro il Nizza, “Tutti i tifosi sono invitati ad andare presto allo stadio per salutare Marco per le sue undici stagioni al club”, ha fatto sapere la società parigina, spiegando che la cerimonia pre-partita si terrà alle 20. “E’ un giocatore che ha segnato la storia del club, e l’occasione per salutarlo, sarà speciale”, ha detto a sua volta il tecnico, Luis Enrique. Anche Kylian Mbappé ha salutato l’italiano:“Sei uno dei migliori giocatori che ho mai visto è stato un privilegio essere al tuo fianco“.