Coppa Davis 2023: Berrettini a Bologna per sostenere il gruppo

Oggi Matteo Berrettini sarà a Bologna per sostenere l’Italia in Coppa Davis. Il tennista romano, infortunatosi alla caviglia agli Us Open contro Rinderknech, arriverà in Emilia Romagna per sedersi in panchina con i suoi compagni in vista della sfida da dentro o fuori con il Cile alle 15. L’attuale numero 66 del mondo farà da sostegno per motivare il gruppo, che oggi non può sbagliare contro i sudamericani. Berrettini lo aveva già fatto lo scorso anno, quando era andato a Malaga a sostenere i compagni per poi scendere in campo con Fognini nel doppio.