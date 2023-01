Milan, Calabria: “Stupidi a buttare via tre punti così, fa incazzare non vincere”

Il difensore del Milan, Davide Calabria, ha commentato il pareggio, per 2-2, maturato questa sera a San Siro contro la Roma. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Siamo stati un po’ stupidi, abbiamo buttato via i tre punti. Sprecare tutto nei minuti finali è un peccato, soprattutto dopo aver giocato un’ottima partita. Avevamo preparato bene il match, sapendo come la Roma fosse la squadra più forte della Serie A sui calci piazzati. Purtroppo alla fine non siamo stati bravi e concentrati sulle palle da fermo, non abbiamo vinto e questo fa incazzare”.