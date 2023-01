Roma, arriva la rettifica: Mancini non è stato ammonito, ci sarà con la Fiorentina

La Roma rettifica la notizia circolata, a partire da Dazn, di un’ammonizione di Gianluca Mancini dopo nove minuti nella sfida contro il Milan. Il calciatore sembrava essere stato ammonito per proteste, tanto che proprio il difensore si era rammaricato ritenendo forse lui stesso di aver rimediato il cartellino giallo. Ma è stato recepito dal taccuino arbitrale di Massa che non è mai stato sventolato un cartellino giallo all’indirizzo del centrale. Che, a questo punto, sarà regolarmente a disposizione contro la Fiorentina e non squalificato in quanto diffidato.