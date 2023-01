Galatasaray, Icardi segna e mostra la maglia come in Inter-Milan: “Altro derby, stessa storia”

L’attaccante del Galatasaray, Mauro Icardi, ha realizzato la rete del 3-0 del derby contro gli storici rivali del Fenerbache. L’argentino ha poi esultato togliendosi la maglia e mostrandola al pubblico sugli spalti, così come fece in un Inter-Milan del 2017. In quell’occasione Icardi segnò tre reti e celebrò la sua grande prestazione mostrando la maglia neroazzurra ai tifosi presenti.