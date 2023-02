Milan: Calabria premiato per le 200 presenze in rossonero, è a una partita da Van Basten, Rijkaard, Bonera e Battistini

Davide Calabria è stato premiato a Milanello per le sue 200 presenze in rossonero. Il capitano del Milan ha ricevuto una medaglia dal direttore dell’area tecnica, Paolo Maldini, ha commentato così il traguardo raggiunto dal giocatore: “Questa è una medaglia che do ancora con più piacere perché è per un ragazzo che è nato nel nostro settore giovanile, arrivato quando aveva sollo 11 anni e devo dire che questo è un grande orgoglio, soprattutto per chi ha fatto una strada simile alla tua. Sei il numero 66 nella classifica delle presenze nella storia del Milan e a una presenza ci sono 4 leggende come Battistini, Rijkaard, Van Basten e Bonera”.