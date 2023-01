Atletico Madrid, Simeone: “Contro il Real gara unica, ammiro molto Ancelotti”

Diego Simeone ha parlato alla vigilia del derby di Madrid tra Real e Atletico in Copa del Rey: “La squadra sta meglio rispetto a quando i ragazzi sono tornati dai Mondiali. Il gruppo ha entusiasmo e pensa a un incontro importante contro un avversario forte. Sfidare il Real al Bernabeu significa molto, farà la differenza il modo in cui ci presenteremo in campo. Ammiro molto il mio collega Ancelotti, sarà una partita unica“. Simeone ha poi aggiunto: “Non pensiamo ai singoli, ma a fermare il collettivo del Real. Hanno giocatori molto importanti, tuttavia proveremo a portare la gara a nostro favore“.