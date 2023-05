Milan, Bennacer: “Tre punti importanti. Leao? Spero non grave”

“Era una partita importante per noi, l’abbiamo iniziata bene e sono 3 punti importanti anche se mancano ancora tante partite. Ora pensiamo a recuperare. Abbiamo lavorato tanto, sapevamo come loro giocavano, sul gol ho anticipato bene, Giroud me l’ha ridata e io ho segnato. Il mio nuovo ruolo? Il mister mi mette lì e io posso giocare ovunque, se posso aiutare la squadra così va bene per tutti”.

Sono queste le parole di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, dopo il successo sulla Lazio, ai microfoni di DAZN. Poi un pensiero sull’infortunio di Leao: “Non abbiamo parlato con lui, eravamo concentrati sulla partita. Spero che non si sia fatto nulla di grave e spero che ci sarà per la Champions perché per noi è un giocatore molto importante”, conclude il centrocampista.