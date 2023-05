Genoa in Serie A, Zangrillo: “Godiamoci la promozione, Gilardino straordinario”

“E’ il momento di goderci la promozione, dobbiamo andare step by step. Il mondo del calcio sta cambiando e noi dobbiamo tornare ad essere protagonisti. Nell’ultima in casa vogliamo scatenare l’inferno perché vogliamo arrivare primi”. Lo ha detto il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, dopo la promozione del Grifone in Serie A conquistata con la vittoria sull’Ascoli a chiusura della bella cavalcata firmata Gilardino: “Gilardino è un uomo straordinario, senza lui non avremmo fatto nulla. Ha preso una squadra che non aveva consapevolezza, è entrato nella testa dei ragazzi con preparazione e competenza. Siamo felici di poter iniziare l’avventura in Serie A con lui in panchina”.

E ancora: “Abbiamo dei valori sui quali costruire, non facciamo proclami ma sappiamo di dover costruire un Genoa che possa essere internazionale, come lo è la sua proprietà. Dedichiamo questo successo ai nostri tifosi”.