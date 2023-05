Giro d’Italia 2023, Evenepoel: “Il modo perfetto per tornare qui, ora mi godo questa vittoria”

Il campione del mondo di ciclismo su strada, Remco Evenepoel, dopo aver conquistato la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2023 vincendo la cronometro inaugurale, ha commentato la propria prova ai microfoni di Rai Sport: “Un modo perfetto per tornare al Giro. Sono felicissimo di conquistare questo primo grande risultato in Italia. Ho affrontato la cronometro come se fosse un Mondiale, perché volevo conquistare la prima maglia rosa. Vantaggio? Non sapevo cosa aspettarmi, sicuramente questo gap ci può dare agio per l’inizio della corsa, ma bisogna star svegli perché dietro ogni angolo c’è un pericolo. Per ora penso solo a godermi questa vittoria“.